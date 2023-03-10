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Лига чемпионов

Сегодня, 15:33

Балахнин объяснил причину отсутствия результатов «ПСЖ» на международной арене

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Арабы не управляют, они платят деньги. А нанимают они управленцев, которые достаточно компетентные. Тут вопрос не в том, что арабы не разбираются в футболе. Наверное, чемпионат Франции точно слабее английского и испанского. Конкурентоспособность и развитие команды, когда ты играешь в таком чемпионате. А другое — когда все время все выигрываешь. Хотя «Бавария» тоже такая, но это немцы!» — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в ответном матче со счетом 2:0, забитыми мячами в составе немецкой команды отметились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри. Первая игра закончилась победой мюнхенцев 1:0.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005042363_balahnin_obyyasnil_prichinu_otsutstviya_rezultatov_psj_na_mejdunarodnoy_arene
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Сергей Балахнин
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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