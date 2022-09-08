Баллак считает, что «Бавария» доминировала в матче с «Интером»

Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Интер» остается таким, каким и был прежде. Это и не хорошо, и не плохо, но, в целом, этого явно недостаточно для команды с такими амбициями и составом. Она не смогла оказать давление на «Баварию». «Бавария» доминировала на поле и заслужила победу", — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Виктории», а «Бавария» встретится с «Барселоной». Матчи пройдут 13 сентября.