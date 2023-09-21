Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:04

Баллак: «Бавария» должна была победить «МЮ» с более крупным счетом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал победу мюнхенской команды над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Бавария» по-прежнему оставляет неоднозначное впечатление: зачастую не знаешь, чего от нее ожидать. «Юнайтед» не на равном уровне игры с «Баварией», но начал он хорошо. Подводя итоги, можно сказать, что «Бавария» должна была победить с более крупным счетом, но следует отметит и такой положительный момент: на каждый пропущенный мяч она реагировала превосходно", — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

«Бавария» набрала 3 очка и вышла в лидеры группы A. «Манчестер Юнайтед» — последний (0 очков).

 
Джуд Беллингем, Мартин Эдегор, Хвича Кварацхелия. «Арсенал» разгромил ПСВ, «Реал» вырвал победу у «Униона»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039178--bayern-vs-man-united/
Михаэль Баллак
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
В России не хватает фигуристов? Федерация отменила соревнования для танцев и пар
В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
Мендилибар: «Севилья» должна требовать от себя большего»
«Реал Сосьедад»: без победы над «Интером» и без Захаряна
Сане признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»
Томас Мюллер стал третьим игроком в истории футбола, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов
Беллингем снова тащит «Реал», камбэк в Стамбуле за 2 минуты, «Арсенал» мощно вернулся в Лигу чемпионов
Фишер: «Горжусь игрой «Униона» против «Реала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сане признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»