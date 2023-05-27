Балотелли — о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов: «Мое сердце разделено надвое»

Бывший игрок «Интера» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли рассказал, что получил приглашение на финал Лиги чемпионов.

«Я получил много приглашений на финал, но я не могу решиться. Не хочу попасть в неловкую ситуацию. Мое сердце разделено надвое, по-другому не скажешь. Хочу победы обеих команд», — цитирует Балотелли La Gazzetta Dello Sport.

10 июня «Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится в Стамбуле, начало — в 22.00 мск.

Балотелли играл в составе «Интера» с 2007 по 2010 год, в «Сити» 32-летний итальянец выступал с 2010 по 2013 год.