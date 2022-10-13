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Лига чемпионов

Сегодня, 00:49

Барелла признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Николо Барелла.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Интера» Николо Барелла признан лучшим игроком матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:3). После игры ему вручили памятный приз.

25-летний итальянец в этой встрече на 50-й минуте сравнял счет, а на 85-й минуте был заменен.

«Он проделал большой объем работы, был динамичен, продемонстрировал хорошие технические и тактические навыки, а также великолепным голом отыграл первый пропущенный мяч, сделав счет — 1:1», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

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