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Лига чемпионов

Сегодня, 01:06

Барелла доволен ничьей «Интера» с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал ничью с «Барселоной» (3:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Итальянца признали лучшим игроком встречи.

«Мы очень хотели выиграть. Вместо этого — ничья, но мы в любом случае довольны своим настроем на поле. Мы обретаем себя и довольны этим. Мы преодолели тот период, когда нас не устраивало вообще ничего, и вошли во вкус. Теперь мы хотим возродить ту команду, которой мы были. Выход из группы? Этого пока еще не добились. Никогда не знаешь до конца — будем выкладываться и дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Бареллу.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035693--barcelona-vs-inter/
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