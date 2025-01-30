«Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» и со второго места вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

В конце первого тайма Дзаппакоста открыл счет, но гол был отменен. В начале второй половины забил нападающий каталонцев Ламин Ямаль. Спустя 20 минут Эдерсон сравнял счет. В конце встречи команды обменялись голами — у сине-гранатовых отличился Рональд Араухо, а у гостей — Марио Пашалич.

«Барселона» набрала 19 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице. «Аталанта» вышла в стыковой раунд с 9-й строчки — 15 очков.