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Сегодня, 00:59

«Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» и со второго места вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль уходит от Сеада Колашинаца.
Фото Reuters
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«Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

В конце первого тайма Дзаппакоста открыл счет, но гол был отменен. В начале второй половины забил нападающий каталонцев Ламин Ямаль. Спустя 20 минут Эдерсон сравнял счет. В конце встречи команды обменялись голами — у сине-гранатовых отличился Рональд Араухо, а у гостей — Марио Пашалич.

«Барселона» набрала 19 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице. «Аталанта» вышла в стыковой раунд с 9-й строчки — 15 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
2:2
Аталанта

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Барселона
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