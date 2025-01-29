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«Барселона» — «Аталанта»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Барселона» и «Аталанта» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Барселона» и «Аталанта» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января.
Фото Getty Images
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«Барселона» и «Аталанта» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Барселоны» и «Аталанты» можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Аталанта

«Барселона» набрала 18 очков и находится на втором месте в общем этапе, обеспечив себе выход в 1/8 финала. «Аталанта» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 14 очков.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Барселона
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