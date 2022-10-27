«Барселона» — «Бавария»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Барселону» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

На 10-й минуте счет открыл Садио Мане. В середине первого тайма гол забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. На последних секундах встречи Бенжамен Павар довел дело до разгрома.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.