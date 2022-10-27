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Сегодня, 01:40

«Барселона» — «Бавария»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
26 октября. «Барселона» — «Бавария» — 0:3.
Фото Global Look Press
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«Бавария» разгромила «Барселону» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

На 10-й минуте счет открыл Садио Мане. В середине первого тайма гол забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. На последних секундах встречи Бенжамен Павар довел дело до разгрома.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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