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Лига чемпионов

26 октября, 23:54

«Бавария» в гостях с крупным счетом победила «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
26 октября. «Барселона» — «Бавария» — 0:3.
Фото ФК «Бавария».
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«Бавария» в гостях победила «Барселону» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб выиграл со счетом 3:0.

В составе мюнхенцев в первом тайме отличились нападающие Садио Мане Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В добавленное ко второму тайму время окончательный счетв матче установил защитник Бенжамен Павар.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

«Барселона» проиграла «Баварии» шесть последних матчей подряд с общей разницей 4:22.

Лига чемпионов. Группа C
26 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:3
Бавария

ФК Бавария
ФК Барселона
2
3
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