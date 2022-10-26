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В среду, 26 октября «Барселона» и «Бавария» сыграют в пятом туре Лиги чемпионов.
Матч группы C состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени.
«Бавария» лидирует в группе C с 12 очками в 4 матчах и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» занимает третью строчку с 4 очками, уступая идущему на второй строчке «Интеру» 3 очка. Последнее место в группе C занимает пльзеньская «Виктория», которая проиграла все 4 матча и не набрала ни одного очка. Турнирное положение во всех группах Лиги чемпионов можно посмотреть по этой ссылке.
В первом круге группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Барселону» на своем поле со счетом 2:0.
За онлайн-трансляцией матча можно будет следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования