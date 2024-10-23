«Барселона» благодаря хет-трику Рафиньи разгромила «Баварию» в Лиге чемпионов

«Барселона» обыграла «Баварию» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

У испанской команды хет-трик оформил Рафинья и еще один гол забил Роберт Левандовски. Фермин Лопес отдал две результативные передачи. У немецкого клуба отличился Гарри Кейн, первый гол которого в этой игре был отменен после просмотра видеоповтора.

«Барселона» одержала четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-гранатовые набрали 6 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-позиции.

В следующем матче турнира каталонский клуб 6 ноября сыграет против «Црвены Звезды», а мюнхенцы в этот же день встретятся с «Бенфикой».