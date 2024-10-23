Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:10

«Барселона» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Барселона» сыграет с «Баварией» в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP
Telegram Дзен

«Барселона» встретится с «Баварией» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Okko Спорт» ведет прямую трансляцию игры, а также перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мульткаста. Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Барселона» — «Бавария» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Бавария

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов обе команды набрали по 3 очка. «Барселону» тренирует Ханси Флик, который ранее возглавлял «Баварию» и победил сине-гранатовых со счетом 8:2 в четвертьфинале ЛЧ-2019/20.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Барселона» — «Бавария», «Лейпциг» — «Ливерпуль», игры «Ман Сити» и «Атлетико». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Брест» и «Байер» сыграли вничью в Лиге чемпионов
Матч «Аталанты» и «Селтика» в Лиге чемпионов завершился нулевой ничьей
«Краснодар» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
«Янг Бойз» — «Интер»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
Сегодня
Вчера
Неделя