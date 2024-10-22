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Сегодня, 22:00

«Барселона» — «Бавария»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Барселона» сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Барселона» примет «Баварию» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября, на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в столице Каталонии. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Стриминговый сервис проведет перекличку вечерних встреч в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Бавария» можно в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Бавария

«Барселона» во 2-м туре обыграла «Янг Бойз» (5:0), а «Бавария» уступила «Астон Вилле» (0:1).

ФК Бавария
ФК Барселона

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