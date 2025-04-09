Началась прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между «Барселоной» и «Боруссией». Встреча проходит на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Ключевые события противостояния «Барселона» — «Боруссия» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

09 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Каталонский клуб в первом матче 1/8 финала победил «Бенфику» в двух матчах — 1:0, 3:1. Дортмундская команда в первом матче 1/8 финала сыграла вничью с «Лиллем» (1:1), а во второй игре немцы обыграли французов со счетом 2:1.

Ответная встреча соперников состоится 15 апреля.