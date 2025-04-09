«Барселона» и «Боруссия» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля

«Барселона» и «Боруссия» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в среду, 9 апреля. Матч в Барселоне (Испания) на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Боруссия» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Прямую трансляцию игры «Барселона» — «Боруссия» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса можно смотреть при наличии подписки).

Ответная встреча между «Барселоной» и «Боруссией» состоится в Дортмунде во вторник, 15 апреля.