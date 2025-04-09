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9 апреля, 12:20

«Барселона» — «Боруссия»: во сколько начало, трансляция матча Лиги чемпионов

«Барселона» примет «Боруссию» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Барселона» примет дортмундскую «Боруссию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в среду, 9 апреля. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями игры «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
09 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
4:0
Боруссия Д

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция и другой контент платформы доступны при наличии подписки. Стриминговый сервис также проведет трансляцию с тифлокомментариями (для слабовидящих).

В плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» в стыковом раунде победила «Спортинг» и в 1/8 финала — «Лилль». «Барселона» после общего этапа напрямую вышла в 1/8 финала и обыграла «Бенфику».

Ответный матч каталонцев и дортмундцев пройдет в следующий вторник, 15 апреля.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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