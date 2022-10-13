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Лига чемпионов

Сегодня, 03:15

«Барселона» — «Интер»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
12 октября. «Барселона» — «Интер» — 3:3.
Фото Global Look Press

«Барселона» дома сыграла вничью с «Интером» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:3.

Единственный гол в первом тайме забил нападающий каталонцев Усман Дембеле. В начале второго тайма Николо Барелла сравнял счет, а затем Лаутаро Мартинес вывел миланцев вперед. Форварду сине-гранатовых Роберту Левандовски удалось вернуть равновесие.

В концовке Робин Госенс забил третий гол «Интера». Однако польский форвард «Барсы» до финального свистка смог оформить дубль и спасти каталонцев от поражения.

После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.

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