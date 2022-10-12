Сегодня, 20:43
«Барселона» и «Интер» объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги чемпионов.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Гарсия, Алонсо, Роберто, Бускетс (капитан), Гави, Педри, Рафинья, Дембеле, Левандовски.
Запасные: Тенас, Пенья, Альба, Бальде, Де Йонг, Касадо, Кесси, Торре, Торрес, Фати.
«Интер»: Онана, Бастони, Шкриньяр (капитан), Де Врей, Димарко, Дамфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.
Запасные: Ханданович, Ботис, Карбони, Станкович, Аслани, Ачерби, Белланова, Гальярдини, Госенс, Д'Амброзио, Дармиан, Куратоло.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования