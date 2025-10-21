«Барселона» и «Олимпиакос» встречаются в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра на стадионе «Олимпик Луис Компанис» в Барселоне (Испания) начинается в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Барселоне. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Барселона» — «Олимпиакос» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 19:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

После двух туров у «Барселоны» — 3 очка, у «Олимпиакоса» — 1. Всего каждый из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов проводит по восемь матчей (по четыре на своем поле и в гостях).