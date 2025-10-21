Видео
21 октября, 21:38

«Барселона» разгромила «Олимпиакос», Фермин сделал хет-трик, у Рэшфорда дубль

Фото Reuters

«Барселона» дома разгромила «Олимпиакос» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:1.

У хозяев отметился хет-триком Фермин Лопес, Маркус Рэшфорд забил два мяча, еще один гол на счету Ламина Ямаля. Единственный гол гостей на счету Аюба Эль-Кааби.

«Олимпиакос» завершил встречу вдесятером: на 57-й минуте вторую желтую карточку получил Сантьяго Эссе.

«Барселона» поднялась на третье место в таблице общего этапа ЛЧ с 6 очками, «Олимпиакос» идет на 32-й строчке с 1 очком.

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Брюгге», а «Олимпиакос» примет на своем поле ПСВ.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
6:1
Олимпиакос П

3

  • Иньес Андреста

    10 мая тоже посмотрим

    21.10.2025

  • Rutozid

    > Что есть нынешняя Барселона узнаем только в мае.

    21.10.2025

  • Иньес Андреста

    Что есть нынешняя Барселона узнаем только 26-го.

    21.10.2025

    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Барселона
    ФК Олимпиакос (Пирей)
    Материалы сюжета Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
    Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
    Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
    Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
    Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
    Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
    Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
