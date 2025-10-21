«Барселона» разгромила «Олимпиакос», Фермин сделал хет-трик, у Рэшфорда дубль

21 октября, 21:38
«Барселона» дома разгромила «Олимпиакос» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:1.
У хозяев отметился хет-триком Фермин Лопес, Маркус Рэшфорд забил два мяча, еще один гол на счету Ламина Ямаля. Единственный гол гостей на счету Аюба Эль-Кааби.
«Олимпиакос» завершил встречу вдесятером: на 57-й минуте вторую желтую карточку получил Сантьяго Эссе.
«Барселона» поднялась на третье место в таблице общего этапа ЛЧ с 6 очками, «Олимпиакос» идет на 32-й строчке с 1 очком.
В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Брюгге», а «Олимпиакос» примет на своем поле ПСВ.
Иньес Андреста
10 мая тоже посмотрим
21.10.2025
Rutozid
> Что есть нынешняя Барселона узнаем только в мае.
21.10.2025
Иньес Андреста
Что есть нынешняя Барселона узнаем только 26-го.
21.10.2025