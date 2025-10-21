«Барселона» — «Олимпиакос»: 17-летний Фернандес выйдет в стартовом составе каталонцев

«Барселона» и «Олимпиакос» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

У каталонцев с первых минут на поле появится 17-летний полузащитник Дро Фернандес — для него эта игра станет второй в основном составе команды за карьеру.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Касадо, Педри, Ямаль, Дро Фернандес, Фермин Лопес, Рэшфорд.

Запасные: Кочен, Альер, Араухо, Ферран Торрес, Херард Мартин, Де Йонг, Бернал, Торрентс, Барджи, Тони Фернандес, Эрнандес, Эспарт.

«Олимпиакос»: Тзолакис, Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега, Эссе, Дани Гарсия, Желсон Мартинш, Чикиньо, Поденсе, Эль-Кааби.

Запасные: Пасхалакис, Кураклис, Бьянконе, Калогеропулос, Диогу Насименту, Яремчук, Скипиони, Стрефецца, Оньемаечи, Пневмонидис, Муцакитис, Тареми.

Матч «Барселона» — «Олимпиакос» пройдет во вторник, 21 октября, и начнется в 19.45 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Барселона» занимает 12-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 3 очками, «Олимпиакос» идет на 27-й строчке с 1 очком.