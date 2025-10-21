Видео
21 октября, 09:30

«Барселона» — «Олимпиакос»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 19.45 мск

«Барселона» и «Олимпиакос» сыграют в Лиге чемпионов 21 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Барселона» и «Олимпиакос» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Начало матча на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
6:1
Олимпиакос П

За ключевыми событиями игры «Барселона» — «Олимпиакос» можно следить в футбольном матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Барселоне покажет онлайн-кинотеатр Okko (контент платформы доступен при наличии подписки). Стриминговый сервис также запустит перекличку лучших моментов вечерних матчей в одном окне (мультикаст начнется в 22.00).

Live матчей Лиги чемпионов.«Барселона» — «Олимпиакос», «Кайрат» против «Пафоса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Во 2-м туре общего этапа «Барселона» уступила «ПСЖ» (1:2), а «Олимпиакос» проиграл «Арсеналу» (0:2).

1
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Олимпиакос (Пирей)
