«Барселона» и «Олимпиакос» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Начало матча на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 19:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

За ключевыми событиями игры «Барселона» — «Олимпиакос» можно следить в футбольном матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Барселоне покажет онлайн-кинотеатр Okko (контент платформы доступен при наличии подписки). Стриминговый сервис также запустит перекличку лучших моментов вечерних матчей в одном окне (мультикаст начнется в 22.00).

Во 2-м туре общего этапа «Барселона» уступила «ПСЖ» (1:2), а «Олимпиакос» проиграл «Арсеналу» (0:2).