«Барселона» и «Олимпиакос» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Барселона» и «Олимпиакос» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Олимпик Луис Компанис» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Барселоне. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Барселона» — «Олимпиакос» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 19:45. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

В предыдущих матчах общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» победила «Ньюкасл» (2:1) и проиграла «ПСЖ» (1:2), а «Олимпиакос» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0) и уступил «Арсеналу» (0:2).