«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов благодаря волевой победе над «Порту»

«Барселона» на своем поле обыграла «Порту» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

Победу каталонцам принесли голы Жоау Канселу (32-я минута) и Жоау Феликса (57-я). Единственный гол гостей на 30-й минуте забил Пепе.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.

Второй обладатель путевки в 1/8 финала определится в противостоянии португальского клуба с «Шахтером» в последнем туре. Встреча пройдет 13 декабря в Португалии. «Барселона» в этот же день в гостях встретится с «Антверпеном».