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Сегодня, 21:00

«Барселона» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Барселона» и «ПСЖ» сыграют 16 апреля в матче Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«Барселона» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов 16 апреля. Встреча пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Барселона» — «ПСЖ» пройдет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.40 мск. Ключевые события поединка ЛЧ будут доступны в матч-центре «СЭ».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома проиграл «Барселоне» (2:3).

На телеканале «Матч Премьер» с 21.45 по московскому времени также пройдет онлайн-перекличка самых интересных событий ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матчей ЛЧ «Барселона» — «ПСЖ» и «Боруссия» — «Атлетико».

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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