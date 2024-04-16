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Лига чемпионов

Сегодня, 20:55

«Барселона» — «ПСЖ»: Мбаппе, Педри, Ямаль и Дембеле выйдут с первых минут

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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«Барселона» и «ПСЖ» объявили стартовые составы перед ответной игрой 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 мск.

«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, Де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

Запасные: Пенья, Астралага, Мартинес, Торрес, Феликс, Алонсо, Ромеу, Роке, Касадо, Фермин, Гуи, Форт.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Руис, Барколя, Дембеле, Мбаппе.

Запасные: Навас, Тенас, Угарте, Рамуш, Асенсио, Данилу, Ли Кан Ин, Коло-Муани, Мукиеле, Солер, Беральдо, Шкриньяр.

В первом матче в Париже «Барселона» победила «ПСЖ» со счетом 3:2.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей вторника в ЛЧ.

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
ПСЖ
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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