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Сегодня, 22:00

«Барселона» — «ПСЖ»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Барселона» и «ПСЖ» сыграют в матче Лиги чемпионов 16 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«Барселона» 16 апреля дома примет «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию «Барселона» — «ПСЖ» можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — 21.40 мск. Самые интересные моменты этой игры и других противостояний 1/4 финала ЛЧ 16 апреля покажут в прямом эфире в онлайн-перекличке «Матч Премьер».

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры «Барселона» — «ПСЖ».

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» завершился в пользу сине-гранатовых со счетом 3:2.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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