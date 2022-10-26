«Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы

«Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.

В среду, 26 октября «Интер» обыграл пльзеньскую «Викторию» (4:0) и лишил каталонцев шансов на то, чтобы подняться выше третьего места в группе C. «Барселона» отстает от «Интера» на 6 очков. Испанский клуб может сравняться с итальянским по числу очков, но в таком случае все равно окажется ниже из-за результатов очных встреч.

При этом поражение чешской команды обеспечило «Барселоне» проход в 1/16 финала Лиги Европы.

В прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап. В Лиге Европы-2021/22 «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — франкфуртскому «Айнтрахту».