«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые после ухода Месси

«Барселона» в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов обыграла «Порту» (2:1).

Каталонский клуб после этой победы вышел в плей-офф турнира впервые после ухода форварда Лионеля Месси, который покинул «Барсу» летом 2021 года. В сезоне-2021/22 «Барселона» заняла третье место в группе с «Баварией» и «Бенфикой», а в минувшем сезоне также расположилась на третьей строчке в группе с «Баварией» и «Интером».

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года, перейдя в «ПСЖ». Каталонский клуб шесть раз становился обладателем Лиги чемпионов.