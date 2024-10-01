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Сегодня, 21:00

«Барселона» — «Янг Бойз»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Барселона» сыграет с «Янг Бойз» в общем этапе Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Барселона» встретится с «Янг Бойз» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра на Олимпийском стадионе в Барселоне начнется в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по подписке. Онлайн-кинотеатр также покажет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Барселона» — «Янг Бойз» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Янг Бойз

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Барселона» уступила «Монако» (1:2), а «Янг Бойз» — «Астон Вилле» (0:3).

В общем этапе каждая из 36 команд проведет по восемь матчей, все — с разными соперниками.

Футбол
ФК Барселона
ФК Янг Бойз

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