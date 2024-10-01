«Барселона» и «Янг Бойз» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko, трансляция доступна в разделе «Спорт» по подписке. Также стриминговый сервис ведет переклички вечерних встреч еврокубков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Барселона» — «Янг Бойз» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «Монако» (1:2), а «Янг Бойз» — «Астон Вилле» (0:3).

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд, каждая из которых проведет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде).