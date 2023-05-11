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Сегодня, 02:48

Бастони: «Интер» хотел хорошо начать, и мы это сделали»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алессандро Бастони (слева).
Фото Global Look Press
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы рады, потому что понимали, какой это важный матч. Но нельзя терять голову. Через шесть дней нас ждет еще один поединок, который будет таким же трудным. Как раз к такому матчу мы и готовились. Знали, как играет «Милан», но если не считать технику и тактику, было важно проявить решительный настрой на поле. Это было дерби. Но прежде всего, это был полуфинал Лиги чемпионов. Не каждый день участвуешь в таких матчах. Мы хотели хорошо начать, и мы это сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Бастони.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

 
10&nbsp;мая. &laquo;Милан&nbsp;&mdash; Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Николо Барелла и&nbsp;Эдин Джеко. «Интер»: мощнейший старт и победа над «Миланом». Без Леау красно-черные несостоятельны
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037798--milan-vs-inter/
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