«Бавария» сыграет с «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 17 апреля. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями противостояния «Бавария» — «Арсенал» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Первый матч завершился ничейным счетом — 2:2.

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

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