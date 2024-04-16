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Сегодня, 22:00

«Бавария» — «Арсенал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Бавария» примет «Арсенал» в матче Лиги чемпионов 17 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Арсенала».
Футболисты «Арсенала».
Фото AFP
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«Бавария» дома в Мюнхене примет «Арсенал» во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов 17 апреля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Бавария» — «Арсенал» можно будет по подписке на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 21.45 мск. Самые интересные моменты этой и других игр Лиги чемпионов в среду покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер». В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события поединка.

9 апреля в Лондоне «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей ЛЧ «Бавария» — «Арсенал» и «Манчестер Сити» — «Реал».

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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