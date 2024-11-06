«Бавария» сыграет с «Бенфикой» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Ключевые события встречи «Бавария» — «Бенфика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз в рамках Лиги чемпионов. Мюнхенцы были сильнее пять раз, еще одна встреча завершилась вничью.

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