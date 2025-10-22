«Бавария» и «Брюгге» встречаются в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мюнхене и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «Брюгге» можно в нашем матч-центре.

Игру в Мюнхене в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе также доступна перекличка лучших моментов вечерних встреч в отдельном окне (с 22.00 мск).

В предыдущем туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 «Бавария» обыграла «Пафос» (5:1), а «Брюгге» уступил «Аталанте» (1:2).