Лига чемпионов. Новости
22 октября, 19:00

«Бавария» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Бавария» и «Брюгге» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Бавария» и «Брюгге» встречаются в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:0
Брюгге

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мюнхене и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «Брюгге» можно в нашем матч-центре.

Игру в Мюнхене в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе также доступна перекличка лучших моментов вечерних встреч в отдельном окне (с 22.00 мск).

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;, &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аякс&raquo;, &laquo;Айнтрахт&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 22&nbsp;октября 2025 года.«Реал» — «Ювентус», «Челси» — «Аякс», «Айнтрахт» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В предыдущем туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 «Бавария» обыграла «Пафос» (5:1), а «Брюгге» уступил «Аталанте» (1:2).

1
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Брюгге
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
