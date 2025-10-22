«Бавария» — «Брюгге»: стартовые составы команд

«Бавария» и «Брюгге» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Геррейру, Киммих, Павлович, Карл, Олисе, Луис Диас, Кейн.

Запасные: Ульрайх, Урбиг, Ким Мин Джэ, Горецка, Бишоф, Боэ, Майк, Мануба.

«Брюгге»: Яккерс, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Мейер, Станкович, Форбс, Аудор, Ванакен, Тзолис, Тресольди.

Запасные: Ван ден Хевел, Ромеро, Ветлесен, Сандра, Верман, Нильссон, Сике, Спилерс, Сейс, Дьякон, Кэмпбелл, Фуро.

Матч «Бавария» — «Брюгге» пройдет в среду, 22 октября, и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.

«Бавария» занимает седьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками, «Брюгге» идет на 23-й строчке с 3 очками.