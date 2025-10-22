«Бавария» и «Брюгге» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов встречаются на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) в среду, 22 октября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)

Трансляцию игры «Бавария» — «Брюгге» в прямом эфире организует платформа «Okko Спорт», доступ к контенту стримингового сервиса возможен по подписке. Также онлайн-кинотеатр запускает в отдельном окне перекличку интересных моментов всех встреч вечера.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мюнхене и всего дня Лиги чемпионов. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «Брюгге».

«Бавария» во 2-м туре общего этапа обыграла «Пафос» (5:1), а «Брюгге» уступил «Аталанте» (1:2).