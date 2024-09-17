Покер Кейна принес «Баварии» победу над загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов с 11 голами

«Бавария» разгромила загребское «Динамо» в матче 1 -го тура общего этапа Лиги чемпионов — 9:2. Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Нападающий мюнхенской команды Гарри Кейн оформил покер в этой встрече, забив три гола с пенальти. Еще голы за хозяев забивали Рафаэль Геррейру, Лерой Сане, Леон Горетцка и Майкл Олисе, на счету которого дубль. У хорватского клуба отличились Бруно Петкович и Такуя Огивара.

«Бавария» вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Динамо» (0) пока идет на последней позиции.

В следующем матче Лиги чемпионов 2 октября «Бавария» сыграет против «Астон Виллы», а «Динамо» в этот же день встретится с «Монако».