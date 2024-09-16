Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:00

«Бавария» — «Динамо» Загреб: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Бавария» сыграет с «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов 17 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мануэль Нойер, ФК «Бавария».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Бавария» сыграет с загребским «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Бавария» — «Динамо» Загреб будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Динамо Зг

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Динамо (Загреб)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
В РУСАДА считают нецелесообразным уголовное наказание за допинг в России
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Спортинг» — «Лилль»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Милан» — «Ливерпуль»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Реал» — «Штутгарт»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов. Один из пяти главных претендентов вас удивит
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Ювентус» — ПСВ: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя