«Бавария» сыграет с «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов 17 сентября

«Бавария» сыграет с загребским «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Бавария» — «Динамо» Загреб будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

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