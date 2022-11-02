«Бавария» — единственный клуб, который трижды выигрывал все матчи в группе Лиги чемпионов

«Бавария» дома обыграла «Интер» в групповом турнире Лиги чемпионов — 2:0.

Таким образом, мюнхенцы одержали 6 побед в 6 матчах на этой стадии турнира. «Бавария» стала единственным клубом, который показывал такой результат трижды в своей истории: в сезоне-2019/20 и 2021/22.

Ранее все победы на стадии группового турнира ЛЧ одерживали: «Милан» сезона-1992/93, «ПСЖ» сезона-1994/95, «Спартак» сезона-1995/96, «Барселона» сезона-2002/03, «Реал» сезонов-2011/12 и 2014/15, «Аякс» в 2021/22, «Ливерпуль» в 2021/22.