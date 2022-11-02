Сегодня, 01:23
«Бавария» дома обыграла «Интер» в групповом турнире Лиги чемпионов — 2:0.
Таким образом, мюнхенцы одержали 6 побед в 6 матчах на этой стадии турнира. «Бавария» стала единственным клубом, который показывал такой результат трижды в своей истории: в сезоне-2019/20 и 2021/22.
Ранее все победы на стадии группового турнира ЛЧ одерживали: «Милан» сезона-1992/93, «ПСЖ» сезона-1994/95, «Спартак» сезона-1995/96, «Барселона» сезона-2002/03, «Реал» сезонов-2011/12 и 2014/15, «Аякс» в 2021/22, «Ливерпуль» в 2021/22.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования