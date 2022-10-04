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Лига чемпионов

Сегодня, 20:34

«Бавария» громит «Викторию» после первого тайма со счетом 3:0

Иван Шитик
Корреспондент

«Бавария» на своем поле громит чешскую «Викторию» после первого тайма со счетом 3:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенцы открыли счет уже на 7-й минуте встречи. Голом отметился нападающий Лерой Сане.

Затем преимущество хозяев увеличил нападающий Серж Гнабри.

А до крупного преимущество «Баварии» довел форвард Садио Мане.

«Бавария» забила еще один гол в первом тайме. Но гол Джамала Мусиалы был отменен, так как автоматическая система определение офсайда определила, что игрок был в положении вне игры.

ФК Бавария
ФК Виктория (Пльзень)
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