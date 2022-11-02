«Бавария» победила «Интер», «Барселона» не оставила шансов «Виктории»

«Бавария» дома обыграла «Интер» в групповом турнире Лиги чемпионов — 2:0.

В составе мюнхенцев забивали Бенжамен Павар и Эрик Максим Шупо-Мотинг.

В другом матче «Барселона» на выезде переиграла «Викторию» — 4:2.

У каталонцев голы на счету Маркоса Алонсо, Феррана Торреса (дубль) и Пабло Торре. У хозяев дублем отметился Томаш Хоры.

В турнирной таблице группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» (7 очков) на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка и завершила турнир на последнем месте.