«Бавария» победила «Интер», «Барселона» не оставила шансов «Виктории»

Сегодня, 00:54
«Бавария» дома обыграла «Интер» в групповом турнире Лиги чемпионов — 2:0.
В составе мюнхенцев забивали Бенжамен Павар и Эрик Максим Шупо-Мотинг.
В другом матче «Барселона» на выезде переиграла «Викторию» — 4:2.
У каталонцев голы на счету Маркоса Алонсо, Феррана Торреса (дубль) и Пабло Торре. У хозяев дублем отметился Томаш Хоры.
В турнирной таблице группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» (7 очков) на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка и завершила турнир на последнем месте.
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