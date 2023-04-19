«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:1.

Первыми забили «горожане» — на 57-й минуте отличился Эрлин Холанн после передачи Кевина Де Брейне. На 83-й минуте Йозуа Киммих ударом с пенальти сравнял счет в матче.

Холанн мог оформлять дубль, но не реализовал одиннадцатиметровый в концовке первого тайма.

На 86-й минуте красную карточку получил главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ и сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 9-10 мая. Ответная встреча состоится 16-17 мая.