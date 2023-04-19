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Лига чемпионов

19 апреля, 23:58

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Руслан Минаев
Игроки «Манчестер Сити».
Фото AFP
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«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:1.

Первыми забили «горожане» — на 57-й минуте отличился Эрлин Холанн после передачи Кевина Де Брейне. На 83-й минуте Йозуа Киммих ударом с пенальти сравнял счет в матче.

Холанн мог оформлять дубль, но не реализовал одиннадцатиметровый в концовке первого тайма.

На 86-й минуте красную карточку получил главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ и сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 9-10 мая. Ответная встреча состоится 16-17 мая.

Лига чемпионов. 1/4 финала
19 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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