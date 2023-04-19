«Бавария» — «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

19 апреля в Мюнхене (Германия) «Бавария» примет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Бавария» — «Манчестер Сити» будет доступна в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Футбол 2». Эфир стартует в 21.40.

В первом матче, который прошел 11 апреля в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад», «Манчестер Сити» победил «Баварию» со счетом 3:0.

Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет в турецком Стамбуле 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка».