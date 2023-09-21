«Бавария» не проигрывает в рекордных 35 матчах группового турнира Лиги чемпионов подряд

Сегодня, 07:17
«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Таким образом, мюнхенцы продлили беспроигрышную серию на этой стадии турнира, которая теперь составляет 35 матчей — 32 победы и 3 ничьих. Показатель является рекордным в Лиге чемпионов.
Помимо этого, «Бавария» одержала 14-ю победу подряд в главном европейском клубном турнире, что тоже является рекордом.
Последнее поражение в групповом турнире мюнхенцы потерпели шесть лет назад — в 2017-м против «ПСЖ».