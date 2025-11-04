«Бавария» подала протест в УЕФА на действия полиции Парижа перед матчем с «ПСЖ»

4 ноября, 08:44
«Бавария» подала протест в УЕФА из-за приказа полиции Парижа в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
«Общий приказ распространяется на все автобусы для болельщиков и гласит, что они должны собраться на платной стоянке за пределами города перед матчем. Кроме того, он предусматривает, среди прочего, что все остальные болельщики «Баварии» должны приезжать на стадион исключительно на общественном транспорте. После окончания матча все должны вернуться к своему первоначальному транспорту. Впоследствии автобусы будут сопровождаться полицией из города», — говорится в сообщении.
В «Баварии» отметили неприемлемость коротких сроков принятия данного решения и отсутствие изменений ситуации с риском для болельщиков мюнхенского клуба. Также мюнхенцы заявили, что «ПСЖ» поддержал подачу аппеляции в УЕФА.
В 2023 году во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами фанаты парижского клуба избили болельщика «Баварии».
Игра между командами состоится во вторник, 4 ноября, в Париже. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.
[ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол ЛЧ Азии 13:00 мск Сеул - Чэнду Первый тайм Чэнду Забьет Да Коэффициент 2,25 (На данное событие есть Коэффициент Около 7) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)
04.11.2025
а,давайте хоть поубивайте там друг друга. воздух станет чище
04.11.2025
Фирсыч
Как мало надо тебе для счастья! Мне абсолютно по фиг, чё там у них.
04.11.2025
treider
эти чертилы лягушатные по-другому и не могут
04.11.2025
[ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025
blue-white!
Странно что вообще не запретили болельщикам Баварии посещение матча. Гейропа всё больше погружается в хаос и маразм крепнет, и это прекрасно...
04.11.2025
blue-white!
Хотят ещё и бабла срубить, стоянка-то платная...
04.11.2025
Valery Petrukhin
Выйди на Федорищева!
04.11.2025
Антибот-Антибандера
брысь на...!
04.11.2025
Valery Petrukhin
Ква-ква-крон совсем оборзел или ох(устал)ел!!!
04.11.2025
kolos249
Сказ про то, как французишки фрицев обижают. Мало, надо больше. И ответных действий от фрицев, тоже больше. В общем, Гейропа должна полыхать.
04.11.2025
goreotuma
сами беспорядки провоцируют
04.11.2025
treider
Лягушатники всегда были такие наглые, с подлецой? К их болелам пусть также тогда все относятся. Тогда попроще станут.
04.11.2025
555 555
У французов своя логика,немцем не понять её.
04.11.2025
infeneon
Интересно, в чем тут логика? Чтобы болельщики сами добирались на свой страх и риск? Всегда же из автобуса на сектор выпускали и также обратно, чтобы никто в город не попал.
04.11.2025
Abellardo
Странная стратегия. Если вы собираете все автобусы в одном месте, то не проще ли их сразу скопом до стадиона и обратно сопроводить?
04.11.2025