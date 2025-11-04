«Бавария» подала протест в УЕФА на действия полиции Парижа перед матчем с «ПСЖ»

«Бавария» подала протест в УЕФА из-за приказа полиции Парижа в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

«Общий приказ распространяется на все автобусы для болельщиков и гласит, что они должны собраться на платной стоянке за пределами города перед матчем. Кроме того, он предусматривает, среди прочего, что все остальные болельщики «Баварии» должны приезжать на стадион исключительно на общественном транспорте. После окончания матча все должны вернуться к своему первоначальному транспорту. Впоследствии автобусы будут сопровождаться полицией из города», — говорится в сообщении.

В «Баварии» отметили неприемлемость коротких сроков принятия данного решения и отсутствие изменений ситуации с риском для болельщиков мюнхенского клуба. Также мюнхенцы заявили, что «ПСЖ» поддержал подачу аппеляции в УЕФА.

В 2023 году во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами фанаты парижского клуба избили болельщика «Баварии».

Игра между командами состоится во вторник, 4 ноября, в Париже. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.