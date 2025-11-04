Видео
4 ноября, 08:44

«Бавария» подала протест в УЕФА на действия полиции Парижа перед матчем с «ПСЖ»

Сергей Ярошенко
Фото Global Look Press

«Бавария» подала протест в УЕФА из-за приказа полиции Парижа в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

«Общий приказ распространяется на все автобусы для болельщиков и гласит, что они должны собраться на платной стоянке за пределами города перед матчем. Кроме того, он предусматривает, среди прочего, что все остальные болельщики «Баварии» должны приезжать на стадион исключительно на общественном транспорте. После окончания матча все должны вернуться к своему первоначальному транспорту. Впоследствии автобусы будут сопровождаться полицией из города», — говорится в сообщении.

В «Баварии» отметили неприемлемость коротких сроков принятия данного решения и отсутствие изменений ситуации с риском для болельщиков мюнхенского клуба. Также мюнхенцы заявили, что «ПСЖ» поддержал подачу аппеляции в УЕФА.

В 2023 году во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами фанаты парижского клуба избили болельщика «Баварии».

Игра между командами состоится во вторник, 4 ноября, в Париже. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

18

  • [ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    04.11.2025

  а,давайте хоть поубивайте там друг друга. воздух станет чище

    04.11.2025

  Фирсыч

    Как мало надо тебе для счастья! Мне абсолютно по фиг, чё там у них.

    04.11.2025

  treider

    эти чертилы лягушатные по-другому и не могут

    04.11.2025

  • [ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    04.11.2025

  blue-white!

    Странно что вообще не запретили болельщикам Баварии посещение матча. Гейропа всё больше погружается в хаос и маразм крепнет, и это прекрасно...

    04.11.2025

  blue-white!

    Хотят ещё и бабла срубить, стоянка-то платная...

    04.11.2025

  Valery Petrukhin

    Выйди на Федорищева!

    04.11.2025

  Антибот-Антибандера

    брысь на...!

    04.11.2025

  Valery Petrukhin

    Ква-ква-крон совсем оборзел или ох(устал)ел!!!

    04.11.2025

  kolos249

    Сказ про то, как французишки фрицев обижают. Мало, надо больше. И ответных действий от фрицев, тоже больше. В общем, Гейропа должна полыхать.

    04.11.2025

  goreotuma

    сами беспорядки провоцируют

    04.11.2025

  treider

    Лягушатники всегда были такие наглые, с подлецой? К их болелам пусть также тогда все относятся. Тогда попроще станут.

    04.11.2025

  555 555

    У французов своя логика,немцем не понять её.

    04.11.2025

  infeneon

    Интересно, в чем тут логика? Чтобы болельщики сами добирались на свой страх и риск? Всегда же из автобуса на сектор выпускали и также обратно, чтобы никто в город не попал.

    04.11.2025

  Abellardo

    Странная стратегия. Если вы собираете все автобусы в одном месте, то не проще ли их сразу скопом до стадиона и обратно сопроводить?

    04.11.2025

