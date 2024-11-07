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Сегодня, 08:53

«Бавария» принесла соболезнования умершему во время матча с «Бенфикой» болельщику

Руслан Минаев
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«Бавария» подтвердила смерть болельщика во время матча с «Бенфикой» (1:0) в общем этапе Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб принес соболезнования семье погибшего.

«Примерно через час после финального свистка мы получили печальное известие о том, что болельщик скончался по дороге в больницу. «Бавария» скорбит вместе с родственниками болельщика», — говорится в заявлении команды.

Во время матча фаната пытались реанимировать. В это время флаги на «Альянц-Арене» приспустили, а болельщики на Южной трибуне прекратили активную поддержку.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария

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