Гол Шупо-Мотинга принес «Баварии» победу над «ПСЖ». Мюнхенцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

В первом тайме забитых голов не было. Перед самым перерывом защитник мюнхенцев Маттейс Де Лихт выбил мяч из пустых ворот.

На 52-й минуте встречи нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг открыл счет, но гол был отменен после просмотра видеоповтора. Спустя 9 минут камерунец забил уже без нарушения правил. На последних минутах Серж Гнабри удвоил преимущество хозяев.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.